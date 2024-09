Prohibida la venda de cans, moixos i fures en botigues des d'aquest diumenge

La venda de cans, moixos i fures a les botigues de l'Estat espanyol està prohibida a partir d'aquest diumenge, i dur a terme aquesta activitat implica una sanció d'entre 50.001 i 200.000 euros.

Així ho estableix la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 29 de març de 2023 i el gruix del qual va entrar en vigor sis mesos després, és a dir, el 29 de setembre de l'any passat.

La norma indica que les botigues on es comercialitzin cans,moixos i fures disposaran d'un termini de 12 mesos després de l'entrada en vigor de la llei esmentada per a finalitzar la seva activitat de venda d'aquestes espècies. Aquest termini finalitza aquest diumenge, 29 de setembre.

Per tant, a partir d'aquest diumenge només persones criadores degudament registrades estan facultades per vendre cans, moixos i fures, i poden fer-ho mitjançant un contracte escrit de compravenda i lliurar els animals en «bon estat sanitari i amb els tractaments obligatoris per edat i espècie».

Les vendes s'han de comunicar al Registre d'Animals de Companyia en el termini de tres dies hàbils posteriors. Els cans i moixos han de tenir un mínim de dos mesos en el moment de la venda si aquesta es realitza des del nucli zoològic declarat com a lloc de naixement.