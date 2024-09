Les Balears renuncien a una partida estatal per a la millora de l'FP

La ministra espanyola d'Educació, Pilar Alegría, ha advertit que tant el Govern de les Illes Balears com el de La Rioja han «rebutjat» participar d'una partida de 130 milions d'euros destinada a dotar de recursos la Formació Professional (FP).

Amb aquests fons l'executiu espanyol vol crear 41.000 noves places de Formació Professional. Alegría ha explicat que les Balears i La Rioja no només han rebutjat els recursos, sinó que també han rebutjat «la possibilitat de continuar augmentant les places d'FP perquè els joves tenguin més oportunitats».

Aquesta partida també ha de servir per «reconèixer l'experiència professional dels treballadors o la formació que hagin pogut adquirir per vies no formals, un reconeixement oficial que té per objectiu arribar a dos milions de treballadors quan acabi la legislatura», ha apuntat Alegría.

Finalment, també s'ha aprovat una partida per posar en marxa les aules de tecnologia, que segons la ministra espanyola han de permetre als estudiants i al professorat «entrar en un context innovador d'aplicació, especialment de noves tecnologies d'última generació».