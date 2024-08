Mallorca per la Pau demana a Pedro Sánchez que Espanya ratifiqui el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears

En el 79è aniversari del bombardeig atòmic d'Hiroshima, la plataforma Mallorca per la Pau ha enviat una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar la ratificació urgent del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN).

L'entitat, que participa en l'Aliança pel Desarmament Nuclear i la Campanya Internacional per a l'Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), recorda al govern espanyol a través d'aquest escrit el compromís adquirit per molts estats en la ratificació del TPAN. La plataforma afirma que el govern de Sánchez no hauria de continuar ignorant aquesta qüestió i li demana que recolzi la fi del 'Club de la bomba atòmica'.

A la carta, Mallorca per la Pau recorda l'horror viscut el 6 d'agost de 1945, quan la ciutat japonesa d'Hiroshima va ser bombardejada i setanta mil persones van perdre la vida. Tres dies després, una segona bomba atòmica va ser llançada sobre Nagasaki, causant la mort d'almenys 40.000 persones més.

Mallorca per la Pau lamenta que els efectes devastadors d'aquests bombardejos es van perllongar durant anys, i encara avui són presents. Tot i així, la plataforma assenyala que el nombre d'armes nuclears al món ha arribat a 12.121, amb una capacitat destructiva molt superior a les bombes d'Hiroshima i Nagasaki.

La carta conclou assegurant que des del moviment pacifista no defalliran en la lluita per alliberar el món de l'armament nuclear, i que esperen una resposta positiva per part del govern espanyol.