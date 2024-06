Nova ofensiva contra el català al País Valencià per part de PP i VOX

Aquest dimecres, l'Ajuntament d'Elx, municipi del País Valencià, ha aprovat inicialment el Reglament de Cooficialitat Lingüística, amb el suport del govern municipal format pel PP i el partit d'extrema dreta VOX. Aquest nou reglament pretén reconèixer tant el castellà com el valencià com a llengües històriques.

Tal com ha avançat el Diari La Veu, el nou reglament substituirà l'actual Reglament de Normalització Lingüística de 1997, que atorgava preferència al valencià en diverses situacions oficials, com els acords municipals, les convocatòries, els ordres del dia i els actes dels òrgans col·legiats, així com en la retolació d'edificis municipals i rètols en la via pública.

Amb la nova normativa, es planteja la cooficialitat de les dues llengües i es preveu que els documents municipals es redactin en valencià i castellà, i que els acords de l'Ajuntament es publiquin en ambdues llengües, tret de situacions d'urgència. A més, els topònims i les denominacions de carrers seran bilingües, llevat que la denominació històrica hagi estat tradicionalment en una sola llengua.

El batle Pablo Ruz, del PP, ha defensat aquesta decisió com un «avenç que millorarà la vida dels ciutadans d'Elx», i s'ha referit al valencià com a «la llengua de la Festa i la llengua amb què cantem a la Mare de Déu».

Compromís, que hi ha votat en contra, ha criticat que la normativa «perpetua la discriminació del valencià». La seva portaveu, Esther Díez, ha proposat diverses mesures per a la promoció del valencià, com convenis amb entitats que promouen la llengua, però han estat rebutjades.

El PSPV ha optat per no participar en el debat i s'ha abstengut en la votació.