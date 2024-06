Publicada al BOE la nova Selectivitat que s'aplicarà des del 2025

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres la nova Selectivitat aprovada pel Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, que entrarà en vigor el juny de l'any 2025 i que substitueix el nom de Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) pel de Prova d'Accés a la Universitat (PAU).

El Reial decret, signat per Felipe VI i el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Justícia, Félix Bolaños, recull la nova prova d'accés a estudis universitaris que compta tant amb unes estructures com amb unes característiques bàsiques i amb criteris de correcció comuns per a tots els territoris.

A la nova Selectivitat, les faltes d'ortografia baixaran un 10 per cent la nota als exàmens, i els alumnes podran triar entre diferents preguntes, encara que requeriran que hagin estudiat tot el temari, i es mantenen les preguntes tipus test.

En aquells exercicis en què les preguntes o tasques proposades requereixin la producció de textos per part de l'alumnat, la valoració corresponent a la coherència, la cohesió, la correcció gramatical, lèxica i ortogràfica dels textos produïts, així com la seva presentació, no podrà ésser inferior a un 10 per cent de la qualificació corresponent a la pregunta o tasca.

Tot i això, el decret de la nova Selectivitat precisa que l'aplicació d'aquests paràmetres que baixen un 10% la nota per les faltes d'ortografia i gramaticals «podrà flexibilitzar-se en el cas de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu».