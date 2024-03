Les 15 hores en què la llum costarà 0 euros

El preu del mercat majorista elèctric, el denominat 'pool', augmentarà aquest dilluns fins a una mitjana per a la jornada de 14,63 euros per megawatt hora (MWh), després d'un cap de setmana per sota dels seixanta cèntims, encara que durant 15 hores estarà a zero euros.

El preu màxim del dia serà de 87,97 euros/MWh, entre les 20.00 i les 21.00 hores. Tot i això, des de mitjanit fins a les 6.00 i des de les 10.00 fins a les 18.00 hores el preu de la llum serà de zero euros/MWh, segons les dades provisionals de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) recollides per Europa Press.

Tot i això, el preu zero no es trasllada després al rebut exactament a aquests zero euros, ja que hi ha uns costos fixos per al consumidor elèctric, per peatges, càrrecs i ajustaments del sistema.

Pels valors d'aquest cap de setmana, el dissabte de 0,59 euros/MWh i el diumenge de 0,54 euros/MWh, caldria remuntar-se fins els anys 2014 i 2013 per a trobar uns preus mitjans per a una jornada per sota de l'euro/MWh.

Aquest important descens al 'pool' es deu, principalment, a la presència del front que està deixant des d'aquest dijous abundants precipitacions a la Península Ibèrica, amb vent i neu, i que tendrà continuïtat els propers dies, impulsant així l'entrada de les renovables -especialment eòlica- al 'mix' de generació. A més, s'uneix que els caps de setmana es registra una caiguda a la demanda que fa encara més barat el preu.

Els deu primers dies de març, la mitjana del 'pool' se situa en uns 10 euros/MWh, després d'haver sumat vuit dies per sota de la cota dels 10 euros/MWh.