El PP presentarà un escrit al Congrés espanyol per a demanar la dimissió d'Armengol pel cas Koldo

El portaveu del PP al Congrés espanyol, Miguel Tellado, ha anunciat que el PP registrarà aquest dilluns a la Cambra Baixa un escrit demanant la dimissió immediata de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, «per la seva evident implicació» en el cas Koldo.

«Tot apunta que va col·laborar en la trama i ha intentat enganyar la UE demanant que, amb fons comunitaris, assumís la despesa d'aquesta estafa», ha manifestat el dirigent popular, qui ha destacat que, per «neteja democràtica», Armengol ha de dimitir com més aviat millor perquè «ha jugat amb els doblers, la salut i la intel·ligència dels espanyols».

Per al responsable del PP, el cas Koldo és el cas Sánchez. «Aquest no és el cas Koldo, aquest no és el cas Ábalos, aquest és el cas Sánchez, perquè tots els implicats són persones tremendament properes al president del Govern espanyol i són persones que hi tenen una vinculació directa», ha subratllat.

Segons la seva opinió, Armengol fa un dany enorme al Congrés espanyol i devalua el prestigi d'una institució que ha d'estar molt per sobre de tot això: «No pot seguir ni un minut més al capdavant del Congrés dels Diputats. No està capacitada ni ètica, ni política, ni moralment i per això, com més aviat millor, ha d'abandonar la presidència del Congrés dels Diputats».