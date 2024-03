Armengol, a la diana d'una nova guerra de saló espanyola

La classe política espanyola, entesa en un sentit ampli que inclou l'elit judicial i funcionarial, és molt aficionada a les guerres de saló, qualsevol pretext és bo i si el boc expiatori és qualcú de «províncies» sense llaços en la 'nomenklatura' espanyola, aleshores la diversió és màxima.

Era qüestió de temps que la inquera Francina Armengol quedàs engalavernada en una d'aquestes macabres batalles envellutades, postisses i cavernàries.

Armengol, que hauria d'haver dimitit a l'endemà que va ser descoberta «de marxa» amb el seu col·lega i 'enxufat' de la direcció estatal del PSOE Àlvaro Gil, al bar Hut de Palma, mentre predicàven que els altres ciutadans havíem d'estar confinats, ara és la diana a la que apunten els vells homes blancs de la oligarquia espanyola que domina el Regne d'Espanya des de fa 300 anys.

Tot(a) aquell(a) que gosi remoure mínimament l'statu quo serà ajusticiat(da) pels poders més o manco ocults de l'Estat.

La cúpula del PP ha sortit en tromba aquest divendres contra la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i ha exigit la seva dimissió immediata per haver «avalat» la trama de l'anomenat 'cas Koldo' perquè continuàs contractant quan era presidenta del Govern. El PP considera que la seva situació és «insostenible» perquè la tercera autoritat de l'Estat no pot estar sota sospita ni «cada dia més involucrada en un escàndol d'aquestes característiques».

De moment, aquests dies, els portaveus del PP ja han posat el crit al cel: Cuca Gamarra: «Això és una situació insostenible. El primer que ha de fer és dimitir. Si Armengol no dimiteix ha de ser el seu partit qui actuï». Miguel Tellado, «l'expresidenta de les Balears no ha estat enganyada per una empresa que va vendre un producte defectuós, sinó que va col·laborar amb aquesta trama en no reclamar els doblers i, a més, va emetre informes falsos». Borja Semper: «en els pitjors moments de la pandèmia, quan els espanyols estaven tancats a casa, hi havia polítics que es comportaven d'una manera absolutament irresponsable...»

Tota la caverna mediàtica madrilenya, subvencionada indirectament i paradoxalment, pels doblers dels contribuents illencs, ja s'ha afegit, dòcil i encantada, a la cacera.

En 3, 2, 1, qualque jutge, amb carnet del PP, guaitarà per la porta... del darrere.