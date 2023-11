Armengol demana un alto el foc definitiu a Gaza i exigeix respectar el dret internacional humanitari

La presidenta del Congrés espanyol, Francina Armengol, ha aprofitat aquest dimecres el seu discurs a l'Obertura Solemne de la XV Legislatura per a demanar un alto el foc definitiu a Gaza i, parafrasejant el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha recordat que «cap part en un conflicte armat està per sobre del dret internacional humanitari».

Armengol ha subratllat que l'Estat espanyol «s'erigeix com un pilar d'estabilitat social i econòmica» i ho fa «tot i les conseqüències d'una guerra al territori europeu», la d'Ucraïna. «Però vivim en un món interconnectat per múltiples llaços, amb un ordre mundial constantment posat a prova per les diferents crisis», ha reconegut.

Així, ha incidit que és impossible «obviar la duríssima tragèdia que és el conflicte entre Israel i Palestina i la complexa situació que es dibuixa a l'Orient Mitjà».

«Com va dir el secretari general de l'Organització de les Nacions Unides, Antonio Guterres, 'el malson de Gaza és més que una crisi humanitària, és una crisi de la humanitat. Cap part en un conflicte armat està per sobre del dret internacional humanitari'», ha emfatitzat, abans de recalcar que «l'alto el foc ha de ser definitiu» i el diàleg «l'única arma».