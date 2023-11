Confisquen una pistola a un militar de l’Exèrcit espanyol que es manifestava a la seu del PSOE

Durant les protestes que han tengut lloc davant la seu de PSOE a Madrid, i que s’han estés durant tota la setmana, aquest dissabte la Policia espanyola va intervenir una pistola a un dels manifestants, el qual és militar.

Aquest individu es tracta d’un alferes de l’Exèrcit de Terra, destinat a l’Acadèmia General de Saragossa. Com ha fet públic l’Exèrcit espanyol aquest diumenge, s’ha obert un expedient al militar, el qual s’enfronta ara a una possible expulsió i a una sanció per portar l’arma. Així, l'han proposat per a sanció per infringir la llei de seguretat ciutadana.

Des que s’iniciaren les protestes davant la seu del PSOE a Madrid s’han fet 76 detencions, una xifra que augmenta a 103 a tot l’Estat. Les persones detingudes s'enfronten a delictes de desordes públics, atemptat a l'autoritat, resistència i desobediència i s'han confiscat barres extensibles, pals i navalles.