Teresa Jordà: «Direm no a Feijóo perquè no volem les polítiques contra la llengua que estan aplicant de forma exprés a les Illes Balears i al País Valencià»

Al voltant de les 12.15 hores d'aquest darrer divendres de setembre ha començat la sessió parlamentària al Congrés dels Diputats, en la qual el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i a proposta del rei borbó, intenta ser investit president del Govern espanyol.

Ha iniciat la sessió la intervenció del propi candidat a la investidura, Feijóo, seguit per Òscar Puente (PSOE), Santiago Abascal (VOX), Marta Lois (Sumar) i, posteriorment, per la diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Teresa Jordà.

Jordà ha intervengut en català per a explicar, en primer lloc, que «els vots d'ERC han estat, estan i estaran sempre al servei dels interessos de Catalunya», i que per això «avui tornarem a dir que no a aquest vodevil». Posteriorment, com a segon motiu ha explicat que votaran no a la investidura «perquè no volem les polítiques contra la llengua que estan aplicant de forma exprés a les Illes Balears i el País Valencià»; prosseguint amb un cúmul de motius de violència d'Estat, persecució, enjudiciament i acció policial antiindependentista.

Posteriorment, la diputada Cuca Gamarra (PP) ha demanat que es retiressin del diari de sessions els «insults» que la diputada Teresa Jordà havia proferit en referir-se als policies i guàrdies civils com a «piolins». Una petició que la presidenta de la cambra, Francina Armengol (PSOE), ha acceptat afegint-hi que es retiressin també els insults proferits contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.