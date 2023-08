Puigdemont: «La posició de Junts no ha variat: no tenim cap confiança en els partits polítics espanyols»

Junts es manté en la seva posició i decidirà el sentit del seu vot a la presidència del Congrés espanyol a la reunió de l’executiva del partit aquest dijous a les 8:00h. La formació té ara set diputats, i el seu vot és clau per a obtenir una possible majoria al Congrés.

Aquest dimecres Carles Puigdemont ha assegurat a Twitter que els punts cardinals de la posició de Junts no han canviat, «per més pressions i corredisses de darrera hora que hi hagi, i algun insult que se’ls descontrola». Així mateix, Puigdemont ha recordat que la seva formació no té cap confiança en els partits espanyols, i que les seves promeses no faran variar el sentit del seu vot.

«La mesa del Congrés, per a nosaltres, no va de tenir-hi un càrrec dins, ni tampoc va de la investidura. No podem avançar nacionalment a base de promeses formulades per qui sempre les incompleix, i per això calen fets comprovables abans de comprometre cap vot. I tant se val si parlem d’acords per la mesa com d’acords de més importància, com seria el de la investidura».

«El sistema polític i mediàtic espanyol parla de xantatge, però és un error que revela fins a quin punt ignoren, sigui per desinterès o sigui per supèrbia, la realitat que ens ha portat fins aquí. És el resultat d’una profunda desconfiança, basada en fets reals, que no desapareixerà per un acord i que un desacord no farà més profunda».