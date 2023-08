Diputats i senadors balears s’acrediten aquest dimecres a Madrid

Aquest mateix dimecres s’han acreditat al Congrés dels Diputats els tres diputats socialistes i el diputat ecosobiranista elegits a les eleccions generals del passat 23-J a les Illes Balears.

El diputat de Sumar Més Vicenç Vidal s’ha acreditat a Madrid fent una crida a la resta de representants electes de les Illes Balears perquè «se sumin a un gran front en defensa de l’autogovern i el finançament just per a les Illes Balears» i ha expressat la convicció que aquesta legislatura serà clau per als reptes de les Illes Balears». El diputat de l’aliança d’esquerres ha explicat que encara la legislatura «amb la confiança que serà factible posar les bases per a treballar els grans reptes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en qüestions com l’autogovern, el finançament, els serveis públics, la vivenda o la llengua» i ha explicat que pensa fer-ho «des de la força de participar en un grup confederal ample com el que representa Sumar i en sintonia amb les forces sobiranistes i progressistes dels pobles i països de l’Estat».

M'acab d'acreditar com a diputat al @Congreso_Es. Des d'allà faig una crida a tots els representats electes de #Mallorca, #Menorca, #Eivissa i #Formentera a fer un front comú en defensa del nostre autogovern i per un finançament just.



Només així podem garantir una vida millor. pic.twitter.com/3VenvZnLHq — Vicenç Vidal Matas (@vidalmatas14) August 9, 2023

La diputada del Congrés i secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol ha assegurat que defensarà al Congrés els interessos, els reptes i les necessitats de Balears, i confia en la capacitat de negociació de les forces progressistes, ja que, segons ha expressat, «només els pactes des de l’esquerra funcionen, donen estabilitat i són capaços de fer avançar a la nostra societat». A més, Francina Armengol, afirma que «els socialistes treballaran per aquesta nova majoria parlamentària i per revalidar el projecte de país que tenen des del 2018». Els diputats socialistes Pepe Mercadal (Menorca) i Milena Herrera (Eivissa) també han entregat les actes de diputats al Congrés aquest dimecres.

Avui he recollit l’acta de diputada al @Congreso_Es amb molta il·lusió per aquest nou projecte.



Defensaré els interessos de Balears amb valentia i determinació, amb un model de progrés, plural i divers.



Per això som els únics amb capacitat real per governar, a través del… pic.twitter.com/Jv8794AGRw — Francina Armengol (@F_Armengol) August 9, 2023

Aquest dimecres també s’han acreditat al Senat Pere Joan Pons, senador per Mallorca, José Hila, senador de designació autonòmica, i el senador d’Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, que donarà el relleu a Neus Massanet al darrer tram de la legislatura.