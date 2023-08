Compromís no donarà suport a la investidura de Sánchez si no promet acabar amb el deute històric del País Valencià i la reforma del finançament

La candidata de Compromís-Sumar a les passades eleccions espanyoles, la diputada valenciana Àgueda Micó, en declaracions a la Cadena SER, ha assegurat que no donaran suport a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol si aquest no assumeix la condonació del deute històric que té l'Estat amb el País Valencià a conseqüència de l'infrafinançament autonòmic - uns 40.000 milions d'euros.

A més, la formació valencianista també exigeix al candidat del PSOE que es comprometi a reformar el sistema de finançament. Fins que aquest nou sistema arribi, reclamaran que s'elevi el finançament anual que rep el País Valencià als nivells de la mitjana estatal.

Micó ha remarcat que aquesta exigència es troba en l’agenda valenciana amb què es va presentar Sumar a les eleccions espanyoles, i ha confiat que el partit de Yolanda Díaz assumirà també aquesta demanda.