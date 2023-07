Aena vol augmentar les tarifes aeroportuàries un 4,09%

El gestor aeroportuari Aena proposa elevar les tarifes aeroportuàries un 4,09% a partir del 1r de març del 2024, segons va comunicar aquest dimecres el grup a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en la presentació de resultats semestrals.

Aquest augment podria suposar, de fet, un increment dels bitllets aeris els propers mesos tenint en compte que les aerolínies, que paguen aquestes tarifes pels serveis que reben dels aeroports, haurà de repercutir aquest increment als passatgers.

Aquesta proposta, que va ser aprovada aquest dimarts pel consell d'administració de l'empresa pública, ara haurà de comptar amb el vistiplau de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

El consell va aprovar a la reunióla proposta tarifària aplicable a partir del 1r de març del 2024, fixant l'ingrés màxim anual ajustat per passatger (IMAAJ) per al 2024 en 10,35 euros per passatger, fet que suposa una variació del 4,09% respecte a l'IMAAJ del 2023 (9,95 euros per passatger).

La factura energètica, els costos de personal, els tributs locals, els serveis de navegació aèria, de neteja, de reparacions o el de seguretat són algunes de les partides actualitzades.