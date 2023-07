Plataforma per la Llengua convoca una concentració a Borriana contra la censura del govern municipal

Plataforma per la Llengua ha fet una crida ciutadana a concentrar-se davant de la Biblioteca Municipal de Borriana com a mostra de rebuig a la decisió del govern local de censurar El Temps, Sàpiens, Camacuc, Enderrock, Llengua Nacional i Cavall Fort.

La concentració tendrà lloc a la plaça de la Mercè el proper dilluns, dia 17 de juliol, a les 19 hores. A més, l'entitat també busca un altre espai de Borriana «per poder esquivar la censura i oferir gratuïtament la lectura de les revistes censurades».

L'ONG considera intolerable «que una administració pública persegueixi i censuri revistes per estar escrites en valencià, i és una demostració més que la simple existència de publicacions en valencià molesta el nacionalisme espanyol, que ha construït un estat sobre la supremacia del castellà i que veu en la normalització de les altres llengües un atac al mateix estat espanyol».

El president de l'entitat, Òscar Escuder, ha comparegut aquest dijous en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya, al costat de Germà Capdevila, president de l'APPEC; Xavier Antich, president de la Federació Llull (Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear i Acció Cultural del País Valencià), i quatre dels editors de les revistes afectades: Mònica Estruch, de Cavall Fort; Eliseu Climent, d'El Temps; Màriam Serrà, de Llengua Nacional, i Lluís Gendrau, d'Enderrock.

Han assegurat que PP i Vox només són la punta de llança «d'unes polítiques públiques estatals que són estructuralment discriminatòries amb els valencianoparlants i que s'expressen amb dades clares: en els últims cinc anys, per exemple, només l'11,2 % dels llibres enviats pel Ministeri de Cultura espanyol a les biblioteques del País Valencià eren en valencià mentre que el 85,2 % eren en castellà».

Plataforma per la Llengua ha recordat que l'alcalde Jorge Monferrer, del PP, també ha ordenat eliminar de totes les comunicacions institucionals el topònim Borriana, el topònim recomanat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i substituir-lo arreu per Burriana.