L’ONU certifica que l’Estat espanyol va violar els drets polítics de Puigdemont

El Comitè dels Drets Humans de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) ha condemnat Espanya per haver violat els drets polítics de Carles Puigdemont, concretament el dret a la participació política.

El president de Catalunya a l’exili, Carles Puigdemont, va ser suspès com a diputat l’any 2018 «sense motius raonables i objectius», segons ha apuntat l’organització. El Comitè ha assenyalat que «l'Estat espanyol té l'obligació d'adoptar totes les mesures necessàries per evitar violacions similars que es cometin en el futur».

El dictamen reconeix que l'Estat espanyol va violar l’article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics: el dret de presentar-se i de ser elegit en unes eleccions i d’exercir com a representant públic. El mateix Comitè ha exigit a l’executiu espanyol que informi, en un termini de 180 dies, de les mesures que ha adoptat davant la decisió de l’organització intergovernamental.

IMPORTANT: The UN Human Rights Committee condemns Spain for violating my political rights. In the first resolution concerning a member of the Catalan independence movement in exile, the committee confirms that Spain has violated the right to political participation, which is "the… pic.twitter.com/ZHBpm5bVc3