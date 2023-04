Hospitalitzada una usuària del Metro de València per l'agressió de dos agents de seguretat

Una usuària del Metro de València ha denunciat aquest diumenge que va ser agredida de matinada per dos agents de seguretat i va haver de ser hospitalitzada per un esquinç al braç, una inflamació a la cara i molèsties a les cervicals.

La noia ha compartit al seu compte d'Instagram un vídeo on es pot veure enregistrada l'agressió. Segons mostren les imatges, la víctima va ser immobilitzada a la parada d'Alacant de la Línia 10 per dos agents de seguretat després d'una discussió.

Amb el pretext de retenir-la, un dels agents col·loca el genoll sobre el coll de l'agredida i l'altre li immobilitza el tronc. «Em van agredir els de seguretat de Metro València perquè suposadament m'havia colat, quan només ens volíem resguardar del fred, no vaig fer res, només li vaig deixar les coses clares i es va començar a posar agressiu amb mi. Les seves paraules mentre m'ofegava contra el terra i li demanava si us plau que no podia respirar: 'no voleu igualtat', 'no tens papers', entre moltes més coses com aquestes. No vaig fer res per a merèixer això, i la policia no va fer res, em van tractar com si fos una merda. Només deman justícia, esper que els hi tornin, als dos», ha explicat la noia.

La víctima, d'origen llatinoamericà, ha denunciat que l'actuació injustificada dels vigilants respon a paràmetres racistes i masclistes. À Punt ha avançat que l'empresa de seguretat ha apartat temporalment els dos agents implicats.