L'Airef contra el descompte de resident: «Surt més barat per a un insular desplaçar-se a la Península que per a un peninsular viatjar a una altra província»

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ha proposat al Govern espanyol substituir el descompte del 75% per a residents illencs al transport aeri i marítim per una subvenció fixa.

A l'informe presentat per l'Airef, l'organització va examinar els efectes de l'increment del descompte de resident del 50 al 75 per cent. Les primeres conclusions apuntaven que «sortia més barat per a un insular desplaçar-se a la Península que per a un resident de la resta d'Espanya viatjar a una altra província».

De fet, l'Airef subratllava que fins i tot sense subvenció, «gràcies a les bones connexions aèries de les illes», el cost generalitzat de viatjar de Canàries o les Balears a la Península és «menor que el cost mitjà de viatjar amb avió dins d'aquesta».

Tot i això, fent una anàlisi sobre una base de dades de 2 milions de desplaçaments, l'Airef va constatar que quan es va incrementar l'ajuda es varen elevar els preus dels bitllets: un 12% a les Canàries i un 15% a les Balears. L'autoritat fiscal va concloure que una part molt important de l'augment dels preus es devia a l'increment de la subvenció. Mentrestant, la despesa pública en aquest concepte s'havia disparat un 125%.

Els rics volen més, així que reben més ajuda

Un altre dels arguments de l'Airef és que el descompte suposa una distribució molt desequilibrada entre la població. Primer, perquè «la meitat dels residents no vola i, per tant, no percep cap ajuda».

Per contra, aquells que més volen reben percentatges alts de la subvenció: l'1 per cent de residents a les Canàries i les Balears que més va volar va acumular, respectivament, un 19 per cent i un 17 per cent de la subvenció el 2018.

A més, l'autoritat fiscal va identificar dues tendències clares: les rendes altes volen més vegades i compren bitllets més cars. D'aquesta manera, «són els individus de rendes més altes els que reben una major part de la subvenció».