El TC espanyol decideix, després de 12 anys de deliberacions, que la llei de l'avortament del Govern Zapatero és constitucional

El Tribunal Constitucional ha decidit avalar la llei de l'avortament aprovada el 2010 pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero. El ple del tribunal, de majoria progressista, ha rebutjat aquest dijous la proposta de sentència que havia redactat el magistrat conservador Enrique Arnaldo.

La ponència d'Arnaldo veia inconstitucional una qüestió: l'article que regula la informació que reben prèviament les dones, que considerava insuficient. Creia que no garanteix prou que hi hagi un consentiment informat per part de la dona.

El president del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha encarregat la redacció d'una nova sentència a la vicepresidenta Immaculada Montalbán, que haurà de redactar un nou text d'acord amb el parer majoritari del tribunal, és a dir, avalant la constitucionalitat de la llei íntegrament.

Amb això, es rebutja el recurs d'inconstitucional que va presentar el PP fa prop de 13 anys. Aquesta decisió no afecta la legislació vigent.

Progressistes i conservadors han evidenciat la primera gran divisió en la nova etapa del TC. Els set magistrats progressistes han votat en contra de la ponència d'Arnaldo, que només ha rebut el suport dels tres altres companys del seu grup.

La ponència que proposava Arnaldo i que ha estat rebutjada avalava la llei del 2010, però veia inconstitucional una qüestió: l'article que regula la informació que reben prèviament les dones. Considerava que no garanteix prou que hi hagi un consentiment informat per part de la dona.

La ponència no incloïa cap referència al consentiment patern en els casos d'avortaments de menors de 16 i 17 anys perquè, encara que era un dels preceptes impugnats, el govern de Mariano Rajoy el va derogar el 2015.

Aquest aspecte està a punt de ser superat de nou per la nova reforma de la llei, que només ha de passar el tràmit del Congrés.