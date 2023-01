El Sou Mínim Interprofessional augmenta a 1.080 euros

Els sindicats UGT i CCOO han acordat aquest dimarts amb el Govern espanyol l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins als 1.080 euros al mes per aquest 2023, un increment del 8%. L'acord, però, no ha comptat amb el consens de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), que ha decidit no acudir a la reunió.

La Unió General de Treballadors ha celebrat a través d'una nota de premsa que s'hagi aconseguit aquesta «necessitat imperiosa, tant per a les persones treballadores en general, que veien mes a mes com es reduïa el seu poder adquisitiu amb l'augment del nivell de preus, com per als col·lectius més vulnerables del país, com els joves o un milió i mig de dones, que veuran reduïdes les diferències salarials respecte als homes al mercat de treball».

El secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha expressat que aquest «acord històric» que avui s'anuncia no només és una mesura de justícia, també «és una mesura que mou la demanda interna i l'activitat econòmica i que genera ocupació de manera indirecta».

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que el seu partit «compleix així amb el compromís de situar l'SMI en el 60% del salari mitjà d'Espanya». La ministra espanyola d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha posat en relleu que quan el PSOE va arribar a la Moncloa l'SMI era de 735,9 euros al mes, i aquest any arriba ja als 1.080 euros, un 47% més.

A les Balears, el PSIB i Podemos també s'han felicitat per l'assoliment d'aquesta fita:

Mal día para Feijóo y para todos los pájaros de mal agüero que le suelen acompañar.

No solo la economía de España y de Baleares crece superando todas las espectativas... es que además lo hacemos subiendo el SMI y afianzando derechos a los trabajadores y trabajadoras. 🇪🇸 pic.twitter.com/0zpvepQbIH — Podemos Illes Balears (@PodemosBaleares) January 31, 2023

Como las pensiones, el salario mínimo también subirá un 8% para proteger a los trabajadores/as y familias.



En 4 años el SMI ha pasado de 736 a 1.080€, un 47% más.



Seguimos, al lado de la mayoría, al lado de la gente. pic.twitter.com/b7KyaqlUDd — Francina Armengol (@F_Armengol) January 31, 2023