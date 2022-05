El Front Polisario vol denunciar Espanya per crims durant la colonització del Sàhara

El Front Polisario vol denunciar l'Estat espanyol per crims. Tal com ha publicat El País, l'organisme sahrauí es planteja presentar una denúncia davant dels tribunals espanyols perquè aquests esclareixin quina és la responsabilitat d'Espanya com a potència colonial en la desaparició de Bassir Mohamed uld Haj Brahim (Basiri) i en matances com ara la de Zemla.

Concretament, tal com ha recordat el digital El Nacional, Basiri va desaparèixer la matinada del 18 de juny del 1970. Aquell dia, les autoritats colonials espanyoles van arrestar el jove sahrauí de 28 anys a Al-Aaiun, l'aleshores capital del Sàhara espanyol. D'aleshores ençà, no s'ha sabut res més del fundador del Moviment d'Alliberament (Harakat Tahrir). Pel que fa a la matança del barri de Zemla (Al-Aaiun), el Front Polisario vol indagar en els fets de 1970 a la capital sahrauí, quan la Legió va matar a trets diversos manifestants.

Tal com ha recordat el digital, la matança de la manifestació al barri de Zemla és un dels episodis negres de la colonització espanyola al Sàhara Occidental. Aquesta protesta va precedir la detenció del líder sahrauí. Aquell 17 de juny de 1970, l'organització de Basiri va aconseguir reunir milers de persones per reclamar la independència del Sàhara Occidental al barri de Zemla. Hi van plantar les 'haimes' amb el lema 'El Sàhara, per als sahrauís'. La manifestació, inicialment pacífica i de caràcter festiu, va anar escalant en tensió fins a cloure de forma fatídica. Sobre la jornada de protestes, hi ha historiadors que afirmen que una companyia de la Legió espanyola, del Terç Joan d'Àustria, va matar a trets un nombre de sahrauís que mai no s'ha determinat oficialment, però que es creu oscil·la entre 3 i 12.

Si l'anunci del Polisario es fa realitat, la causa contra l'Estat espanyol podria prosperar davant la justícia gràcies al fet que els habitants originaris d'aquest territori «tenien la consideració d'espanyols». I és que així ho va afirmar una interlocutòria del 2015 de l'Audiència Nacional espanyola arran de la causa contra onze alts càrrecs marroquins per genocidi contra el poble sahrauí. A més, cal recordar que els delictes de genocidi, crims de guerra i contra la humanitat no prescriuen.