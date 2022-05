Reclamen una reforma del reglament del Congrés espanyol per a permetre intervencions en llengües oficials diferents del castellà

El GOB ens convoca a concentrar-nos aquest proper dissabte, 28 de maig, a la plaça Major de Palma. Entre totes les persones que hi participarem, crearem un mosaic humà amb el lema 'Avui per demà'. Com més gent hi participi, més gros i impactant serà el missatge escrit amb la suma de la participació directa de cadascú de nosaltres.