Juan Carlos I pacta amb Felipe VI una visita a l'Estat espanyol

El rei espanyol emèrit, Juan Carlos I, ha acordat amb l'actual monarca espanyol Felipe VI que visitarà l'Estat espanyol pròximament, per mitjà d'una conversa telefònica. Aquesta telefonada s'ha produït aquest diumenge mentre l'actual rei espanyol era a Abu Dhabi per conèixer el nou president dels Emirats Àrabs.

De moment, no hi ha data confirmada i dependrà de la decisió final del rei emèrit. Així i tot, en el pacte s'han acordat algunes condicions com que Juan Carlos I no podrà dormir a La Zarzuela.

Fins ara, l'emèrit espanyol sols havia rebut la visita de les seves dues filles i alguns dels seus nets, però s'havia especulat que no hi ha hagut cap comunicació entre pare i fill. Així i tot, el passat mes de març, Juan Carlos I va enviar una carta a Felipe VI dient que continuarà vivint a Abu Dabi i sols tornarà a l'Estat espanyol ocasionalment; aquesta decisió la va prendre poc després que la Fiscalia espanyola arxivés totes les investigacions obertes en contra d'ell.