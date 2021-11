Aragonès exigeix al Govern espanyol que faci una «defensa clara» del model d'immersió lingüística

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha exigit aquest dimecres al Govern de Pedro Sánchez que faci una «defensa clara» del model d'immersió lingüística després que el Tribunal Suprem (TS) hagi ratificat l'obligació d'un mínim del 25% de ensenyament en castellà dins del sistema educatiu català.

Ho ha dit a Palma en una roda de premsa conjunta amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, després d'haver-se reunit al Consolat de Mar, en la seva segona trobada des que es reunissin a l'octubre a Barcelona.

Aragonès ha demanat al Govern espanyol que no sigui «còmplice» de la possible reculada en la immersió lingüística, després d'haver avançat en altres àmbits de protecció del català, en al·lusió vetllada al pacte amb ERC per a establir que les plataformes audiovisuals hagin d'oferir com a mínim una quota del 6% en llengües cooficials.

El cap de l'Executiu català ha insistit que la immersió lingüística ajuda la «cohesió social del país i la igualtat d'oportunitats», i que no es pot posar en qüestió.