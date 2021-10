Sánchez insisteix a negar el dret a l'autodeterminació: «La pitjor cosa que podem fer és fracturar i dividir amb referèndums que no aporten res»

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, li ha destacat aquest dimecres a la portaveu d'EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, que «la democràcia espanyola és tan sòlida que fa gairebé 10 anys va derrotar ETA i ara la coalició abertzale pot defensar les seves idees a les Corts».

«Aquesta és una democràcia plena i no acceptarem dividir la societat espanyola, en aquest cas la basca, en funció de referèndums interessats i binaris. La pitjor cosa que podem fer és fracturar i dividir amb referèndums que no aporten res». Així ho ha dit Sánchez en la sessió de control la Govern espanyol al Congrés en què Aizpurua ha defensat la fórmula del referèndum com el millor mètode perquè la ciutadania decideixi sobre el seu futur econòmic, social i polític.

Sánchez ha assenyalat que el seu Govern comparteix que és la ciutadania la qui ha de decidir el seu futur, però mitjançant les eleccions per a elegir els seus representants i no a través de referèndums «binaris» com els d'autodeterminació que, a més, ha remarcat, «no tenen cabuda en la Constitució espanyola».

No n'hi ha prou amb votar cada quatre anys

Aizpurua ha rebatut Sánchez incidint que «reduir la participació a votar cada quatre anys una sèrie de promeses que moltes vegades ni tan sols es compleixen no és suficient». Així, ha defensat que donar la paraula a la ciutadania és «la forma més democràtica de defensar els conflictes» i que a Europa no es concep com una cosa que «divideixi o confronti», sinó que es tracta d'alguna cosa «habitual i comuna».

La portaveu de Bildu ha posat l'exemple dels referèndums sobre l'expropiació d'habitatge a grans tenidors a Berlín i els que preparen Itàlia, sobre la regulació del cànnabis, i França, sobre com integrar l'emergència climàtica en el seu ordenament jurídic.