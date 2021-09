L'ONU carrega contra la Llei d'Amnistia de 1977 de l'Estat espanyol i demana perseguir penalment els autors de les desaparicions en el franquisme

El Comitè sobre Desaparicions Forçades de l'ONU ha emès un informe en què carrega contra la Llei d'Amnistia de 1977, que considera un «obstacle» per a investigar les desaparicions forçades de la dictadura franquista i demana que es castigui els autors dels delictes «d'acord amb la gravetat dels seus actes».

A més reclama que s'habilitin «indemnitzacions» en el Projecte de Llei de Memòria Democràtica per a les víctimes de desaparicions forçades i també demana la creació d'un Banc Nacional d'ADN de Víctimes de la Guerra i la Dictadura, així com un Banc d'ADN per a investigar els nadons robats.

En el darrer informe emès per aquest comitè el passat 27 de setembre, es reconeixen les mesures adoptades per l'Estat espanyol després de les seves anteriors observacions finals, incloent l'adopció de l'Estatut de la víctima del delicte i la creació de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica en l'àmbit de la Vicepresidència Primera i Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.

No obstant això, aquest Comitè de l'ONU considera que el marc normatiu en vigor, així com la seva aplicació, «encara no s'ajusten a la Convenció de Nacions Unides». Per això, el Comitè «encoratja» l'Estat a tenir en compte les seves recomanacions i reforçar el marc normatiu existent.

En aquest sentit, reclama a l'Estat espanyol que adopti les mesures necessàries amb vista a superar els obstacles jurídics d'ordre intern que puguin impedir les investigacions, incloent la Llei d'Amnistia de 1977 i a més, demana que els autors dels delictes «siguin jutjats i sancionats de conformitat amb la gravetat dels seus actes».