Aznar: «A les institucions es parla en castellà, que és l'idioma amb el qual tothom s'entén»

L'expresident del Govern José María Aznar ha reclamat aquest dijous al líder del PP, Pablo Casado, posar la «casa en ordre» si arriba al Palau de la Moncloa amb una «ambiciosa» agenda reformista, al mateix temps que li ha demanat donar la batalla a les idees amb la defensa dels valors del partit «sense avergonyir-se».

«No hi ha res pitjor que un polític titella de les tiranies culturals al servei de les xarxes socials», ha manifestat Aznar, per a aconsellar a Casado que defensi els valors en els quals creï perquè «no hi ha victòries sense claredat moral com deia De Gaulle».

«A Espanya falla la política»

En una taula sota el títol 'La fortalesa de les institucions', Aznar s'ha referit a la situació que es viu a Catalunya i ha defensat la unitat nacional. Segons ha dit, que un país tengui «problemes de la seva pròpia existència, és el problema més gran» que es pot tenir.

«Diré molt clara la meva opinió. Espanya és una nació, no set, ni quatre ni tres ni 17 ni 21. Una, una nació plural però una. Una nació constitutivament plural, però una. Ni és un Estat plurinacional ni és un Estat multinivell ni, amb perdó, la mare que els va parir», ha proclamat.

Després d'insistir que l'Estat espanyol és una «nació plural», Aznar ha assenyalat que la política és «essencial» i ha afegit que «falla la política», ja que, no és el mateix defensar l'Estat espanyol que fer socis de Govern als quals volen «estripar Espanya» i «no condemnen el terrorisme». «Els que acaben de donar un cop d'estat són socis del Govern. Llavors quina autoritat es té sobre la resta de la nació?», s'ha preguntat.

Aznar ha afirmat que a l'Estat espanyol hi ha «una llengua comuna», el castellà i després hi ha llengües cooficials en els seus territoris. «Per tant, a les institucionals nacionals de Madrid es parla en castellà, que és l'idioma en el qual tothom s'entén», ha proclamat, per crítiques el debat sobre les immersions lingüístiques que s'estan vivint en l'actualitat.

L'excap de l'Executiu ha indicat que a Catalunya «el Govern d'Espanya està preocupat en com pacta amb els colpistes en lloc d'estar preocupat de com empara, acull i defensa als catalans que defensen la Constitució».