El Tribunal Constitucional avala la llei d’amnistia

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat, amb els sis vots a favor de la majoria progressista i els quatre en contra de la minoria conservadora, la llei d'amnistia. No obstant això, la declaració de constitucionalitat no implica que es resolgui de manera immediata la situació dels exiliats i dels dirigents inhabilitats.

El Ple ha resolt així sense sorpreses el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel PP, que atacava tot el text legal, aprovant gairebé sense modificacions la ponència redactada per la vicepresidenta del TC, Immaculada Montalbán.

Després de quatre dies de deliberació i de mesos d’estudi, el ple del TC conclou que la llei d’amnistia és constitucional i és compatible amb la separació de poders i amb la igualtat davant de la llei.

Segons ha informat el TC, la sentència «rebutja la tesi que la Constitució prohibeixi l'amnistia com a institució jurídica pel sol de fet de no contenir una habilitació expressa». En aquest sentit, assenyala que «el silenci constitucional no es pot interpretar com una prohibició».

La decisió també descarta que l'amnistia sigui contrària al principi de separació de poders, a la reserva de jurisdicció i a l'obligació constitucional d'executar les resolucions judicials fermes. Sobre això afirma que, en concedir una amnistia, el Parlament «no està reemplaçant els tribunals en la determinació de la culpabilitat, sinó establint que, per motius extrajurídics, s'extingeix la responsabilitat punitiva».

A més, la sentència descarta l’existència d’autoamnistia. Així, explica que l’aprovació per un parlament democràtic d’una llei que extingeix responsabilitats penals no pot comparar-se amb pràctiques d’estats autoritaris.