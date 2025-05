El Consell de Ministres dona llum verda a la reducció de la jornada laboral

El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat el projecte de llei per a la reducció de la jornada laboral màxima fins a les 37,5 hores setmanals, sense minva salarial, la mesura 'estrella' de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, per a aquesta legislatura.

Després de la seva aprovació pel Consell de Ministres, la norma aterrarà al Congrés, on el Govern espanyol espera lligar els suports suficients per a tirar-la endavant, malgrat l'esmena a la totalitat anunciada per Junts i les reticències del PP.

El vistiplau del Govern espanyol a la rebaixa de jornada acordada entre el Ministeri de Treball i CCOO i UGT -amb l'oposició de CEOE i Cepime- es produeix més de dos mesos després que fos aprovada com a avantprojecte de llei i un cop rebuts els perceptius informes del Consell d'Estat i del Consell Econòmic i Social (CES).

Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta Díaz, que aquest dimarts pot té una triple celebració (bones dades d'atur, aprovació de les 37,5 hores i el seu aniversari), ha destacat que 12,5 milions de treballadors assalariats es veuran beneficiats de la reducció de jornada.

Els col·lectius més beneficiats per aquesta mesura seran els treballadors no coberts per convenis col·lectius, que es poden veure sotmesos a una jornada laboral similar a la dels darrers més de quaranta anys (40 hores setmanals) i que es presenten amb més intensitat en alguns territoris i sectors com l'hostaleria, el comerç, l'agricultura o els serveis.

Díaz ha detallat que dels potencials beneficiaris de la rebaixa de jornada, 10,5 milions són treballadors a temps complet i una mica més de dos milions, a temps parcial. A més, ha afirmat que les comunitats autònomes que més se'n beneficiaran són les d'Andalusia, Madrid i Catalunya.

Més canvis

La norma reformula també el control d'horari, reforma que s'haurà de tenir a punt en sis mesos des de l'entrada en vigor de la llei. El registre horari serà digital i la Inspecció de Treball podrà saber en temps real quina jornada fa cada treballador.

El projecte de llei inclou el dret irrenunciable a la desconnexió digital perquè cap treballador hagi de respondre a un correu electrònic o una telefonada fora de la seva jornada.

D'acord amb el projecte de llei, es multarà amb fins a 10.000 euros per treballador les empreses que incompleixin el registre horari i la reducció de la jornada.