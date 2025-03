El País Valencià demana que es tengui en consideració l'alumnat afectat per la Dana en l'admissió universitària de tot l’Estat

La Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha sol·licitat a totes les comunitats autònomes que «tenguin en consideració les circumstàncies específiques» de l'alumnat de les zones afectades per la Dana del 29 d'octubre que vulguin estudiar graus universitaris fora del territori valencià.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat l'estructura i les dates de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU), on destaca com a novetat l'atenció personalitzada a l'estudiantat afectat per la barrancada, ja que molts es varen veure obligats a suspendre les classes durant diverses setmanes. El mes de novembre passat, la Comissió Gestora de la prova d'accés i preinscripció a les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià va acordar establir una convocatòria especial per als estudiants afectats per la riuada si així ho sol·liciten.

D'aquesta manera, els estudiants del País Valencià realitzaran la convocatòria ordinària de les PAU els dies 3, 4 i 5 de juny de 2025, i la convocatòria extraordinària els dies 1, 2 i 3 de juliol de 2025. Per la seva banda, els alumnes afectats per la riuada, a elecció pròpia, podran realitzar la PAU en convocatòria ordinària els dies 1, 2 i 3 de juliol i l’extraordinària els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2025.

Amb les mateixes condicions de prioritat

Davant d'aquesta situació hi haurà estudiantat valencià afectat per les inundacions que tendrà els resultats de PAU, en la convocatòria ordinària, els primers dies de juliol, i podrà formalitzar la preinscripció al País Valencià en les mateixes condicions de prioritat que la resta d'alumnat que va realitzar la convocatòria ordinària de PAU a principis de juny.

Així mateix, per garantir els drets dels estudiants afectats i que no resultin perjudicats en el desig d'estudiar un grau universitari fora del País Valencià s'ha sol·licitat a la resta de comunitats autònomes que també se'ls admeti en el grau que vulguin estudiar i els correspongui segons la nota d'admissió en la convocatòria ordinària, encara que no hagi pogut presentar a temps la seva sol·licitud de preinscripció per tenir les notes de la PAU ordinària més tard de l’habitual.

Per la seva banda, el conseller d'Educació valencià, José Antonio Rovira, ha enviat una carta al secretari d'Estat d'Educació i una altra al secretari d'Estat de Ciència, Innovació i Universitats per tal d’informar-los d'aquesta sol·licitud.