El Govern aposta per la tarifa única en el nou projecte de decret del taxi

La Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Mobilitat, ha incorporat per primera vegada la possibilitat d'establir una tarifa única en el nou projecte de decret de model econòmic del sector del taxi, mesura que hauran de decidir els consells insulars i els ajuntaments, i fomenta així els acords entre diversos municipis per a la prestació conjunta del servei del taxi a cada illa.

Aquesta és una de les principals novetats del projecte de decret que regula la determinació i actualització tarifària i les condicions d’aplicació de les tarifes del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme, el qual ja ha estat publicat per la Direcció General de Mobilitat per iniciar el període d'informació pública del text i la fase d'al·legacions prèvia a l'aprovació i entrada en vigor del decret, prevista per a abans del proper estiu.

El text ha estat treballat i compartit pel Govern amb les principals patronals del sector del taxi, des d'una voluntat de consens màxim amb el sector i amb l'objectiu de simplificar els tràmits per a la revisió de tarifes i de millorar el servei del taxi per a la ciutadania, segons han destacat el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, i la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle.

El projecte de decret incorpora per primera vegada, en resposta a una demanda del sector, la possibilitat d'establir una tarifa única: una tarifa de referència a cada illa que podran determinar els consells insulars corresponents en el cas de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera; mentre que a l'illa de Mallorca es tracta d'una competència del Govern; o en l’àmbit municipal, ja que els ajuntaments es podran adscriure a la tarifa d'un altre municipi.

El Govern inclou la tarifa única per tal de simplificar i fomentar els acords entre diversos municipis per a la prestació conjunta del servei del taxi. L'objectiu de la Conselleria i dels representants del sector és facilitar la creació de les àrees territorials de prestació conjunta. Fins ara Palma i Calvià han prestat el servei conjunt de taxi l’estiu passat mitjançant l'acord entre els ajuntaments d'ambdós municipis.

En aquest sentit, la llei consensuada i aprovada pel Parlament l'any passat preveu la regulació de la creació de les àrees territorials de prestació conjunta entre municipis, per millorar el servei a la ciutadania i contribuir, així, a un ús més sostenible del taxi. D'aquesta manera, s'unificaran criteris i tarifes per a tots els taxis dels municipis de l'àrea de prestació conjunta, s’evitaran recorreguts en buit i s’augmentarà l'oferta per als usuaris.

En termes generals, el projecte de decret ha estat elaborat amb l'objectiu d'avançar cap a una simplificació dels tràmits per a l'actualització de les tarifes, tant urbanes com interurbanes, per part de les administracions competents a cada illa, sota uns paràmetres definits i uns criteris clars per a la seva aplicació i per reflectir els costs reals del servei.

El text també diferencia entre nova tarifa i actualització, i incorpora dos models d’estudi econòmic, un per a la determinació de noves tarifes i l’altre per a la revisió de les tarifes vigents. Una novetat que serveix, en primer lloc, per concloure el desplegament normatiu relatiu a l’aprovació de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, que durant més de deu anys ha estat abandonat.