Recomanacions de cara a les compres dels Reis d’Orient

Amb l’arribada dels Reis d’Orient, la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum fa una crida a la responsabilitat en les compres i promou decisions que afavoreixin la sostenibilitat i la seguretat dels productes que s’adquireixin.

1. Planificau les compres amb antelació. Convé comprar sense excessos, diversificar i actuar amb responsabilitat. Es recomana fer una llista prèvia dels regals per evitar compres impulsives que puguin desequilibrar el pressupost familiar. La planificació és clau per garantir que les eleccions són conscients i adequades a les necessitats i els desitjos de cada destinatari.

2. Prioritzau la qualitat i la seguretat dels productes. És fonamental verificar que els productes, especialment les joguines, compten amb el marcatge CE, que garanteix el compliment de les normatives europees de seguretat. Revisau també les etiquetes per assegurar-vos que els materials són segurs i adequats a l’edat de l’infant.

3. Donau suport al comerç local i sostenible. Optar per comerços de proximitat no només impulsa l’economia local, sinó que també contribueix a reduir l’empremta ecològica. Així mateix, és molt recomanable triar productes fabricats de manera sostenible, ja que és un gest de responsabilitat amb el medi ambient.

4. Evitau el sobreendeutament. S’anima les famílies a ajustar les compres al pressupost disponible. Si bé els regals són una part important d’aquestes dates, és essencial recordar que els valors de compartir i gaudir de passar temps en família són el veritable esperit d’aquestes festes.

5. Sol·licitau i conservau el tiquet de compra. En cas de devolucions o reclamacions, disposar del comprovant de compra serà imprescindible. Informau-vos també de les polítiques de devolució de cada establiment.

6. Compra de joguines. Triau jocs de caràcter educatiu: fomenten la creativitat i la participació dels infants. No oblideu que el joc és una forma d’aprenentatge i que ha de servir per divertir en funció de l’edat i la maduresa. Recordau que l’important no és el preu d’una joguina, sinó les oportunitats que ofereix de crear, imaginar, manipular…

Si la joguina és elèctric a, ha d’especificar la potència màxima, la tensió d’alimentació que necessita i el consum energètic. La tensió elèctrica no ha d’excedir dels 24 volts.

Comprovau si conté peces petites que es puguin separar, si té parts que puguin punxar o tallar, o obertures per on l’infant pugui introduir els dits o les mans i no les pugui treure.

7. Compra de videojocs. Els videojocs són un regal molt popular, especialment entre infants i adolescents. Per garantir una compra adequada, teniu en compte les recomanacions següents:

Revisau la classificació per edats (PEGI) : Assegurau-vos que el videojoc és adequat a l’edat del destinatari. Aquesta classificació indica el contingut i l’edat recomanada.

Informau-vos-en del contingu t: Més enllà de la classificació per edats, esbrinau la temàtica i les mecàniques del joc per assegurar-vos que està alineat amb els valors que voleu transmetre.

Establiu límits clar s: Considerau parlar amb els infants i adolescents del temps d’ús i fomentau un equilibri entre el temps de joc i altres activitats.

Adquiriu productes originals : Comprar videojocs en comerços legals no només en garanteix la qualitat, sinó que també evita possibles problemes de seguretat o funcionament.

Fixau-vos en els logotips i pictogrames: Us serviran de guia perquè mostren l’edat recomanada del videojoc.

8. Compres per internet. El comerç electrònic és una opció cada vegada més emprada, especialment en aquestes dates. Per evitar inconvenients, teniu en compte les recomanacions següents:

Comprau en llocs web de confiança : Assegurau-vos que la pàgina té mesures de seguretat, com el protocol HTTPS, i revisau les opinions d’altres usuaris.

Revisau les polítiques de devolució i garantia : És important conèixer les condicions en cas que el producte no compleixi les vostres expectatives o presenti algun defecte.

Evitau ofertes massa bones per ser veritat : Podrien ser indicatives de productes falsificats o estafes.

Protegiu les vostres dades personals: Proporcionau solament la informació necessària i emprau mètodes de pagament segurs, com targetes virtuals o plataformes reconegudes.

9. Canvis i reclamacions. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que estigui en perfecte estat, llevat que ho anunciï així. Convé demanar al comerciant sobre la possibilitat de canviar el producte i les condicions en què es pot fer el canvi.

En cas d’incidència amb el producte, s’ha de reclamar a l’empresa que l’hagi venut.

Els establiments comercials han de disposar de fulls de reclamació oficials .

És una garantia contractar amb una empresa adherida al Sistema Arbitral de Consum, les quals estan identificades amb el distintiu d’adhesió.

La Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum reitera el seu compromís amb la protecció dels drets de les persones consumidores i agraeix la col·laboració de la ciutadania per fomentar unes compres més conscients i responsables.

Per a més informació o consultes, no dubteu a contactar amb la Direcció General per mitjà de la web oficial o del telèfon d’atenció al consumidor.

Oficines de la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum. Sistema de cita prèvia obligatòria.

— Palma: 971 17 79 79

— Maó: 971 17 73 33

— Eivissa: 971 17 70 67

— Xarxes socials: @IBConsum

— Telèfon gratuït d’atenció al consumidor: 900 16 60 00

— Reclamació telemàtica: reclamacionsconsum.caib.es