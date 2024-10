Quatre empreses de les Balears entre les 101 startups més innovadores i amb major impacte de l'Estat

Quatre empreses de les Balears han resultat guanyadores i formaran part dels TOP 101 Spain Nation, uns guardons que reconeixen les iniciatives empresarials exemplars, més innovadores i amb major impacte a l’ecosistema a nivell d'Estat espanyol. Les guanyadores són BioSmartData, TipS, TripResale i We Are Lab. A més, el comitè triarà una ambaixadora de les Illes Balears, el nom de la qual es donarà a conèixer durant la gala dels TOP 101 el dia 4 de novembre a Còrdova.

BioSmartData ha desenvolupat una solució innovadora que optimitza la utilització de dades mèdiques per predir l'èxit del tractament i adaptar recomanacions per a una atenció personalitzada.

TipS compta amb una eina que optimitza les operacions i vendes de les empreses amb un producte i/o servei personalitzat.

TripResale transforma les tarifes no reemborsables dels hotels en tarifes que es poden revendre. Aquestes tres startups han format part del programa d’incubació d’empreses del Parc Bit.

We Are Lab ha rebut assessorament per part de l’ADR Balears. Aquesta empresa és un laboratori d'ecodisseny que utilitza impressions 3D per a un futur ambientalment sostenible.

Els guardons TOP 101 Spain Up Nation tenen com a objectiu identificar, reconèixer i secundar, des del sector públic, l’emprenedoria innovadora i el creixement empresarial de recent trajectòria del país.

Les empreses que rebin el segell Top101 participaran en una agenda de treball en xarxa i sessions B2B amb inversors, i formació a mida per a l’empresa. A més, es beneficiaran de l’aprovació directa del grau d’innovació de la certificació d’empreses emergents, mitjançant l’acreditació del reconeixement. Les denou empreses que resultin ambaixadores territorials Spain Up Nation participaran en esdeveniments de referència promoguts per ENISA i d’accions de comunicació específiques per a incrementar la seva visibilitat.