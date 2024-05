Mobilització dels pensionistes per demanar «Pensió mínima suficient, fi a la bretxa de gènere, ni un euro dels salaris als 'plans privats'»

La Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques ha organitzat diverses concentracions a les illes contra la privatització que es realitza a través dels plans de pensions en els convenis col·lectius sectorials.

En concret, els actes de protesta s'han fet davant de la Delegació de Govern de Palma, a la plaça de la Catedral de Ciutadella, a Menorca, i davant de la Casa de la Mar de Vila, a Eivissa.

L'organització defensa que no es destini el salari dels treballadors als plans privats de pensions de les empreses, així com que hi hagi una pensió mínima suficient. A més, demana que s'acabi amb la bretxa de gènere i que, al seu torn, hi hagi una auditoria dels comptes de la Seguretat Social.

Des de la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques s'ha fet arribar una carta del dia d’avui, adreçada per les organitzacions pensionistes d’arreu l’Estat espanyol a la Ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz Delgado. En aquesta carta s’exposen les reivindicacions més urgents per a millorar la dignitat i suficiència de les pensions públiques de totes les persones majors.

També demanen a la Ministra «que faci arribar aquesta carta al Govern estatal, sempre des de l’interès d’afavorir les condicions de vida i la dignitat del col·lectius més necessitats de la nostra societat, en aquest cas les persones majors i pensionistes».

En resum, les peticions dels pensionistes són: «Pensió mínima suficient, equivalent al 60% del salari mitjà; Posar fí a la bretxa de gènere; Auditoria de comptes de la Seguretat Social; Ni un euro dels salaris (directes o diferits) als 'plans privats d’empresa'».