Pensionistes de totes les Balears es manifestaran contra la privatització de les pensions

La Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques ha convocat per al pròxim 6 de maig, a les 12.00 hores, diverses concentracions a les illes contra la privatització que asseguren que es realitza a través dels plans de pensions en els convenis col·lectius sectorials.

En concret, els actes de protesta tendran lloc davant de la Delegació de Govern de Palma, a la plaça de la Catedral de Ciutadella, a Menorca, i davant de la Casa de la Mar de Vila, a Eivissa, segons informa la Plataforma Pensionista Pitiüsa.

L'organització defensa que no es destini el salari dels treballadors als plans privats de pensions de les empreses, així com que hi hagi una pensió mínima suficient. A més, demana que s'acabi amb la bretxa de gènere i que, al seu torn, hi hagi una auditoria dels comptes de la Seguretat Social.

Sobre aquest tema, la portaveu de la Plataforma, Graciela Masiano, ha assenyalat que, encara que les pensions han millorat en alguns aspectes, la privatització «és una situació molt perillosa que s'ha de denunciar perquè perillen les nostres butxaques i les dels futurs pensionistes i persones jubilades».

A més, ha criticat que en el manifest pel Dia del Treballador, el passat Primer de maig, no es fes cap esment als plans privats d'ocupació que, segons diu, «s'estan gestionant i que el moviment pensionista vol que s'elimini».