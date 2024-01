Disminueix el consum de carn, peix, ous, oli d'oliva i llet entre els mallorquins

'L'estudi del consum i la procedència dels aliments a Mallorca 2023', encarregat per la Direcció General de Sobirania Alimentària (ara Qualitat Agroalimentària i Producte Local) amb l'objectiu principal de conèixer l'actitud, postpandèmia, dels consumidors de l'Illa amb relació a la procedència dels aliments que compren, així com conèixer el grau de consum de les diferents categories d'aliments i la procedència dels aliments que es consumeixen, i veure l’evolució de la percepció dels consumidors en comparació a l’estudi elaborat l‘any 2018 mostra que, en comparació amb les dades de 2018, l'evolució de la influència de l'origen en la decisió de la compra dels consumidors de Mallorca evoluciona de manera molt positiva, ja que, en totes les categories d’aliments, més de la meitat dels enquestats manifesta consumir productes d’origen local. Unes dades que, en paraules del director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, posen de manifest que «el consumidor valora i demanda de cada vegada més el producte local».

El treball de camp es va desenvolupar a Mallorca i es varen entrevistar 1.019 persones residents a Mallorca -un 79,98% dones i un 20,02% homes- que compraven aliments, el doble d'enquestats que l'any 2018.

Les dades de l'estudi reflecteixen que, en l'evolució de la cistella de la compra des de 2018 fins al 2023, no hi ha grans variacions en la relació a la compra d'aliments d'origen vegetal. No obstant això, en relació amb els aliments d'origen animal, disminueix el consum de carn (del 97% al 94%), peix (del 95% al 93%), ous (del 99% al 93%) i llet (del 96% al 91%), la qual cosa es pot atribuir a un augment de preu d'aquests productes, significativament superior a la pujada que han sofert la resta de productes alimentaris. S'observa a més un increment del consum de formatge (del 90% al 95%); baixa a més de manera molt important la compra d'oli d'oliva (del 99% al 83%) la qual cosa està relacionada amb l'increment dels preus. En relació amb el vi, cal dir que el 55% en compra, xifra que no experimenta variació.

En relació amb l'evolució de la influència de l'origen en la decisió de compra (2018-2023), excepte en relació amb la sal i el vi, els compradors han evolucionat a favor de la compra d'aliments originaris de les Illes Balears, en especial en el cas de la carn (del 42% al 66%), formatge (del 63% al 85%), peix (del 41% al 70%), llet (del 34% al 50%) i oli d'oliva (del 55% al 69%). «Hem vist també una millora de la predisposició de les persones de Mallorca per la compra d'aliments de les Balears, però aquesta predisposició no sempre es materialitza en la compra real, ja que el que manifesten els consumidors no es correspon amb les dades de comercialització», subratlla el director general Joan Llabrés. En aquest sentit, des de Qualitat Agroalimentària i Producte Local «estam fent feina amb el sector per tal de millorar la indicació d'origen de les Illes Balears en els nostres productes, evitar la confusió del consumidor, a més de fer una promoció intensa del nostre producte local, per tal que la intenció de compra que manifesta el consumidor es faci més efectiva».