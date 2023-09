Les Balears són el territori de l'Estat on la benzina és més cara, a 1,679 euros el litre, segons un estudi de l'Associació Espanyola de Consumidors (Asescon), que demana que tornin les ajudes al combustible «davant la pujada imparable de preus».

Aquest estudi de Asescon, realitzat mitjançant les dades aportades pel Geoportal de preus de les Estacions de Servei del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, mostra la disparitat de preus dels carburants a l'Estat espanyol.

En concret, amb dada a 31 d'agost, en ple retorn de vacances, s'analitzen els preus de la benzina 95 E5 i del Gasoil A de totes les 'províncies' de l'Estat --sense tenir en compte a Ceuta, Melilla i les Illes Canàries, on és més barat el preu dels carburants per una imposició fiscal més favorable per als residents en aquestes zones--.

Tot aquest estudi s'ha realitzat sobre els preus mínims de cada territori, és a dir, en cada lloc hi ha estacions de serveis amb preus més alts als indicats en aquest estudi que es fixa únicament en els més barats. Quant al cost mitjà de tot l'Estat, se situa en 1,542 € per a la gasolina i de 1,42 € per al gasoil.

Davant aquesta situació de preus dels combustibles, des de l'Associació Espanyola de Consumidors ha sol·licitat novament l'aplicació de l'ajuda dels 20 cèntims per litre de carburant que s'aplicava i que ajudava a contenir un IPC que s'està disparant a conseqüència del «desorbitat» preu dels carburants.