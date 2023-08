La mala gestió del sistema de finançament per part de l'Estat espanyol costarà als ciutadans de les Balears 141 milions d'euros

L'estafa de l'Estat espanyol als ciutadans de les Illes Balears és de dimensions colossals. A l'espoliació anual d'uns 4.000 milions d'euros, cal afegir-hi el pervers sistema de finançament que fa que com que l'Estat no liquida els doblers del mateix any, consideri que els doblers que envia a les Comunitats autònomes són un 'préstec' del qual en cobra interessos.

La Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) ha presentat aquest dilluns l'informe titulat 'Estimació de la despesa futura en interessos del deute públic de les CCAA', en el qual preveu que les Balears paguin pel seu suposat deute 141 milions d'euros entre l'any 2022 i 2026.

A més, l'informe recull que Catalunya serà la Comunitat que tengui un major increment de la despesa en interessos vinculat al deute públic en els pròxims tres anys, arribant a pagar fins a 2.412 milions d'euros l'any 2026. A més, preveu que Catalunya tengui una variació de 1.383 milions d'euros de la despesa en interessos en aquests anys.

Quant a aquesta variació entre la despesa en interessos entre 2022 i 2026, el País Valencià és la segona comunitat, amb 985 milions d'euros.

Per fer aquesta estimació, Fedea ha pres com a referència les previsions de creixement del PIB nominal i els objectius de referència per al dèficit públic de les comunitats recollides en l'Actualització del Programa d'Estabilitat, la vida mitjana i els terminis del deute públic actualment en circulació, i els tipus d'interès existents des de 2014.