El PP proposa equiparar les deduccions fiscals d'autònoms i famílies nombroses

La presidenta del PP balear i candidata a la presidència del Govern, Marga Prohens, s'ha compromès aquest diumenge a ampliar la cobertura de les tècniques de reproducció assistida i equipar als autònoms a les famílies nombroses per a l'accés a deduccions per a conciliació. Ho ha fet en el marc de la Diada de la Família organitzada pel partit que lidera.

Alhora, s'ha compromès també a ampliar la cobertura de tècniques de reproducció assistida a les Illes Balears. Prohens ha presentat la proposta com una forma d'«ajudar a aquelles dones i parelles que el tenen més complicat per a ser mares, però que lluiten per a ser-ho».

Entre les seves propostes en matèria de família i conciliació, també és destacable la proposta de gratuïtat de l'educació en tota l'etapa de zero a tres anys. Ofereix també una nova deducció per naixement o adopció de 800 euros per al primer fill, 1.000 per al segon, 1.200 per al tercer i 1.400 per al quart i d'ara endavant.