Ciutadans proposa avançar als menors de 35 anys el 10% de la pensió perquè puguin pagar l'entrada d'un habitatge

Ciutadans ha proposat avançar als menors de 35 anys que hagin cotitzat almenys cinc anys el 10% de la seva pensió perquè puguin pagar l'entrada d'un habitatge, que no podrien vendre en cinc anys com a requisit. La iniciativa, denominada 'Avança la teva pensió per a crear la teva llar', permetria que els joves «tinguin una oportunitat d'accedir a un habitatge assequible» i «viure on vulguin», ha reivindicat Patricia Guasp, candidata a la presidència del govern.

Així, ha posat en valor les mesures del partit davant «polítiques fracassades» del Govern, entre les quals ha assenyalat a la nova Llei d'Habitatge, una norma que, al seu parer, «ja neix fracassada» i agreuja la situació del mercat perquè «hi haurà menys oferta». Ha censurat d'aquesta manera les polítiques «intervencionistes» de PP i PSOE en matèria d'habitatge, ja que, segons ha explicat, enfront de l'increment dels preus, el salari dels joves només ha pujat un 3% des del 2008.

«Les Balears són la comunitat amb l'habitatge nou i usat en venda més cara del país, en 10 anys el preu mínim de l'habitatge ha crescut un 73%, 7.000 persones encara es troben en llista d'espera per a una VPO i l'accés a l'habitatge continua sent el principal problema per als joves», ha assenyalat la portaveu del partit.