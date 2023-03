El Govern comprarà hotels de zones madures per fer-hi habitatges de protecció oficial

El Govern destinarà un total de 16 milions d'euros procedents de fons europeus per a comprar hotels i apartaments de baixa categoria per a construir habitatge protegit o derrocar-los per a guanyar espai públic. En concret, s'adquiriran immobles a Platja de Palma, Magaluf, Palmanova, Cala Millor, Cales de Mallorca i Sant Antoni.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, i la secretària d'Estat de Turisme, Rosana Morillo, han traslladat la iniciativa a la patronal, que veu amb bons ulls la proposta per a elevar la qualitat d'aquestes zones. El president de l'Associació de l'Associació Hotelera de Platja de Palma, José Antonio Fernández de Alarcón, ha donat la benvinguda a la iniciativa, que haurà d'executar-se abans que acabi el 2024 i que servirà per a mantenir a Mallorca «en la primera divisió del turisme mundial».

La presidenta Armengol, per part seva, ha assenyalat que la proposta permetrà avançar en els postulats de reducció de places turístiques. Els propietaris, ha explicat, podran en els pròxims mesos oferir els immobles que vulguin vendre en un procés voluntari i amb els preus taxats. Són susceptibles d'acollir-se al projecte de compra els hotels, hotels apartament o hotels de ciutat d'1 o 2 estrelles, els apartaments turístics d'1 o 2 claus, així com hostals, hostals-residencia, pensions, posades i cases d'hostes de qualsevol categoria.