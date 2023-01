Les Balears acudiran a Fitur amb l'objectiu de conscienciar sobre la sostenibilitat del turisme

Les Illes Balears participaran a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que se celebrarà a Madrid del 18 al 22 de gener. L'objectiu d'enguany és, a més de consolidar el turisme dins l'Estat espanyol, conscienciar sobre la importància de la sostenibilitat i la circularitat, així com posar en valor el lideratge de les illes en la transició cap a un nou model turístic.

Durant l'edició d'enguany, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera seran presents a la fira anual amb un nou estand de 1.000 metres quadrats coordinat per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, a través de l'Agència d'Estratègia Turística (Aetib). Estarà inspirat en la posidònia oceànica, amb una ferma aposta per la sostenibilitat, tant en els seus materials com en tot el procés constructiu, i que cerca alhora ser un espai funcional i útil per a tota l'activitat firal que està previst que en ell es desenvolupi.

La nova proposta sorgeix de la cerca d'esquematitzar les propietats d'aquesta planta marina, tan característica de la mar Mediterrània, per a construir un estand diferent i atractiu que reflecteixi els seus colors, que sigui natural i que projecti la imatge d'un compromís amb la sostenibilitat, necessari per a la seva supervivència.

Així mateix, i com és habitual en les fires turístiques, la Aetib ha habilitat un sistema de reserves de taules en l'estand perquè les empreses privades del sector puguin mantenir reunions de treball en la fira d'una forma organitzada. Aquest sistema ha estat comunicat prèviament a les empreses turístiques amb la finalitat que puguin utilitzar-ho per a agendar les seves cites.

Una de les principals novetats enguany serà la generació d'un primer món virtual de Balears dins del Metavers (AltSpace VR). Es tracta d'una rèplica de l'estand físic en Fitur a través del qual els usuaris podran gaudir d'una experiència immersiva mentre realitzen un breu recorregut pels atractius turístics de les quatre illes.