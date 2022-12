El govern espanyol s'oposa a una major limitació de dies de pesca a la Unió Europea

El Ministre d'Agricultura i Pesca, Luís Planas, ha manifestat la seva oposició a la proposta del Consell de la Unió Europea de limitar l'any 2023 encara més els dies permesos de pesca arreu dels estats que conformen la Unió. Segons ha declarat just després de la reunió amb els seus homòlegs, la nova regulació que proposa el legislador europeu és «inacceptable»i fa una crida a oposar-s'hi frontalment.

La retallada de dies de pesca proposada pel Consell s'empara en la política pesquera comuna, regulada per diferents reglaments i directives comunitaris, que preveu una reduir el 2025 fins un 40% de l'explotació pesquera de la meditarrània, amb la finalitat d'assolir nivells ecològicament sostenibles. La proposta pel 2023, segons denuncia el ministre, suposa assolir una retallada del 31% i limitar fins tres setmanes més la ja reduïda temporada en què la flota pesquera dels estats europeus mediterranis poden treballar.

Segons els detractors de la mesura, seria preferible optar per una pesca selectiva i amb restriccions més concretes que no limitar absolutament els dies en què es permet l'activitat pesquera. Argumenten la debilitat del sector en una economia cada vegada més dependent dels serveis, i un enfebliment de l'economia europea davant les importacions de productes més competitius provinents de països propers no membres de la Unió, amb polítiques restrictives molt més laxes.