[VÍDEO] Coop57 Mallorca impulsa la campanya 'Què fan els teus doblers mentre dorms?'

A Mallorca, des d'abans de la pandèmia, un grup de persones es va interessar per implantar a una idea, un projecte, cobrir una necessitat de finançament col·lectiu: que les entitats transformadores i els projectes de l’economia social mallorquina tenguessin una via per fer possible econòmicament les cooperatives, associacions, fundacions, etc. I així enfortir el món de l’economia social i solidària.

D’aquesta manera varen començar les converses amb diferents entitats, i també amb Coop57 Catalunya, per veure com desenvolupar i fer caminar el projecte. De seguida varen aparèixer sorpreses. Ja hi havia tres entitats mallorquines sòcies de Coop57, el CineCiutat, la cooperativa agrària Coanegra i la ràdio Ona Mediterrània, i fins i tot la cooperativa i la ràdio amb finançament concedit. Tot això sense encara un grup en marxa a Mallorca. Així doncs, quedà clar que hi havia una necessitat a cobrir i, encara més rellevant, que existia una comunitat amb qui connectar.

Així va nèixer el Grup Promotor Coop57 Mallorca amb l’objectiu d’esdevenir node territorial i amb la idea clara que per aconseguir-ho s’ha de crear comunitat. Fer sòcies, finançar projectes, relacionar-nos amb la ESS mallorquina i aprendre a gestionar l’entitat i formar-se per a poder acompanyar altres projectes econòmicament i socialment.

Amb tot aquest temps ja s’hi han associat cinc socis de serveis més. L’associació de productors agroecològics APAEMA, l’Obra Cultural Balear, la microcooperativa cultural Sus Cultura, la microcooperativa de xocolata Maüa i la cooperativa cultural Corda i Poal, aquestes dues darreres amb finançaments concedits.

Ara posen en marxa la campanya 'Què fan els teus doblers mentre dorms?' per a ser-ne més i, sobretot, créixer en nombre de socis col·laboradors. L'objectiu és que moltes més persones s’uneixin al projecte per tal de continuar finançant projectes.

«Els doblers treballen tot el temps. Tot el temps. Fins i tot quan no s’usen, els doblers financen de tot, també tot allò amb què no volem cap mena de vincle o relació (armament, fons voltor, etc.). Coop57 fa serveis financers de proximitat, finança projectes socialment responsables, sostenibles i arrelats al territori. Estalviar amb Coop57 vol dir ajudar els projectes locals i transformadors a desenvolupar-se», expliquen des del Grup Promotor.

A @Coop57M som #ESS mallorquina



Som una cooperativa de serveis financers, a través de l'estalvi personal finançam projectes transformadors locals.



Fes-te sòcia, #EstalviaCoop57 i així sabràs que els teus doblers treballen prop teu

👉https://t.co/etme7ZpREM pic.twitter.com/kx1Gp0hqtb — Coop57 Mallorca (@Coop57M) November 8, 2022

Podeu trobar més informació i associar-se a www.coop57.coop/ca/Mallorca. Per a conèixer el projecte de primera mà tenen dos actes convocats d’aquí al desembre: Dimecres, 9 de novembre, a les 19 h a l’espai Sus Cultura. Taula rodona sobre finances ètiques juntament amb Caixa Colonya i arç Cooperativa, moderada per David Abril, professor de sociologia de la UIB. Divendres 2 desembre a les 19 h al casal Ca n’Oleo. Xerrada 'Quin és el paper de les finances en els conflictes armats?' a càrrec de Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Organitzen Fiare Illes Balears, Fundacions Darder Mascaró i Coop57 Mallorca.