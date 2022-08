PIMEM preveu una abaixada dels preus dels carburants d'aquí a final d'any

«El mercat està estable i la reducció de preus es pot donar aquesta mateixa setmana i amb tendència a la baixa en els propers mesos sempre que no hi hagi alteracions en el context internacional». Aquestes han estat les paraules de José Antonio Berenguer, soci fundador de Fuel Marketing, empresa que ha compartit la compareixença amb el vicepresident de PIMEM, Rafel Matas. Però les bones previsions que auguren els mercats internacionals sobre la fixació dels preus es poden veure corregides a l'alça per un paquet de mesures fiscals que el Govern espanyol ja té aprovades i comunicades, han advertit.

Una fa referència al Fons Nacional de Sostenibilitat del sistema elèctric que quan s'apliqui pot repercutir en el preu final del combustible podent apujar 7 cèntims el litre tant per a benzines com per a dièsel. Una segona normativa que gestiona el Govern espanyol és la que fa referència a l'equiparació de l'impost de gasoil i benzina que implicaria un augment gradual només al gasoil de 10 cèntims. Finalment, de cara al 2023 hi ha la incorporació de la barreja més coneguda com a 'bios' que suposarà una apujada d'entre 1 i 3 cèntims tant per a la benzina com per a dièsel.

Per al vicepresident de PIMEM, Rafel Matas, «parlam que es miri com es miri difícilment tornarem als preus d'abans quan oscil·laven entre 1'4 o 1'5 ja que, si per una banda aconseguim una estabilitat dels mercats internacionals donam per fet que la càrrega fiscal de Madrid s'acabarà aplicant, suposant un increment d'uns 16 o 18 cèntims litre al gasoil i uns 8 o 10 en benzina».

L'anàlisi feta tant per part de PIMEM com de Fuel Màrqueting ha pogut analitzar les causes de l'augment dels carburants al llarg d'aquests mesos. Segons la patronal, estam parlant de diversos motius. Un d'ells, segons la Federació, és que en cap moment el principal problema ha estat el petroli, sinó que cal posar el focus d'atenció en l'increment del ritme de treball de les refineries que avui dia estan al 98% del seu capacitat a l'hora de tractar el cru. Un altre aspecte que han assenyalat tant Matas com Berenguer és que la guerra ha comportat una apujada del preu del barril de Brent. Aquest fet ha arribat en un moment en què el canvi d'euro i el dòlar estan igualats i on abans era un avantatge per a la moneda europea per la seva fortalesa, ara és una debilitat i això significa que ara el combustible el pagam més car. Finalment, Matas assenyala un tercer aspecte: el tancament de la importació russa i la cerca d'altres proveïdors també ha encarit el preu dels hidrocarburs.

PIMEM ha recordat la seva posició sobre la necessitat de la rebaixa dels hidrocarburs, no de l'IVA que només beneficia els particulars, sinó sobre l'impost especial que és el que finalment hagués estat més fàcil d'aplicar i hagués ajudat el sector. Per a Matas, «un cop presa la mesura només ens queda defensar el descompte del 0,20 tal com està, però amb ajudes directes i concretes reforçades per als sectors professionals per tal que no recaigui tot sobre les espatlles d'empreses i autònoms. Estam avançant doblers i això necessita molt de múscul que no sempre es té». Una vegada, més la patronal es mostra totalment contrària a equiparar la fiscalitat de la benzina i el gasoil.