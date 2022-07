El preu de la llum baixa un 23,5% aquest diumenge i se situarà en 228,13 euros/MWh

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista baixa aquest diumenge un 23,5% respecte a aquest dissabte, fins als 228,13 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades provisionals de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

Aquest preu per als clients del PVPC és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta en el mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l'aplicació de l''excepció ibèrica' per a topar el preu del gas per a la generació d'electricitat.

En la subhasta, el preu mitjà de la llum en el mercat majorista se situa per a aquest diumenge en 102,45 euros/MWh. El preu màxim es registrarà a les 22.00 hores, amb 179,27 euros/MWh, mentre que el mínim per a la jornada, de 69,05 euros/MWh, es donarà a les 11.00 hores.

A aquest preu del 'pool' se suma la compensació de 125,68 euros/MWh a les gasistes que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat estar en el mercat lliure, tenen una tarifa indexada.

En absència del mecanisme de l''excepció ibèrica' per a topar el preu del gas per a la generació d'electricitat, el preu de l'electricitat a l'Estat espanyol hauria estat de mitjana uns 239,58 euros/MWh, la qual cosa suposa uns 11 euros/MWh més que amb la compensació per als clients de la tarifa regulada.