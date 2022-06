La benzina i el gasoil registren nous rècords històrics i superen els dos euros per litre

El preu mitjà de la benzina i del gasoil a l'Estat espanyol ha registrat un nou rècord històric i es consolida per damunt dels dos euros per litre; a més, en tots dos casos ja s'ha 'menjat' la totalitat de la subvenció de 20 cèntims per litre que va entrar en vigor el passat 1r d'abril.

En concret, el preu mitjà del litre de benzina s'ha situat aquesta setmana en els 2,141 euros, després de registrar un augment de l'1,13% respecte a fa set dies enrere, segons dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea.

Aquest import mitjà inclou els impostos, però no reflecteix el descompte que va entrar en vigor des del 1r d'abril passat.

Comptant amb aquesta subvenció, el preu del litre de benzina seria així ja gairebé 12 cèntims més car que la darrera setmana de març (1,818 euros), abans que es començàs a aplicar el descompte, de manera que l'encariment registrat per aquest carburant des de llavors ha absorbit totalment l'ajuda.

En el cas del dièsel, el preu mitjà del litre ha registrat una alça del 3,64% la darrera setmana i supera per segona setmana consecutiva el llistó dels dos euros (2,076 euros). Així, en aplicar la rebaixa dels 20 cèntims per litre, el seu import seria uns tres cèntims superiors al preu que marcava a finals de març (1,837 euros per litre).

Pel que fa a la mateixa setmana de fa un any, el preu mitjà del litre de benzina s'ha encarit un 55,82%, mentre que en el cas del gasoil és un 67,68% més car.