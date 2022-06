Nou rècord històric del preu de la benzina

El preu mitjà de la benzina a l'Estat espanyol ha encadenat una nova setmana de pujades, la setena, i ha escalat fins a un nou màxim històric, per primera vegada ja per sobre dels 2 euros per litre, i 'menjant-se' ja la totalitat de la subvenció de 20 cèntims per litre que va entrar en vigor el mes d'abril passat.

En concret, el preu mitjà del litre de benzina s'ha situat aquesta setmana en 2,048 euros, després de registrar un augment del 4% respecte a set dies enrere, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea.

Aquest import mitjà inclou els impostos, però no reflecteix el descompte que va entrar en vigor des del 1r d'abril passat d'almenys 20 cèntims per litre, ja que hi ha descomptes superiors, depenent de la petroliera.

Comptant amb aquesta subvenció, el preu del litre de benzina seria així ja més car que en la darrera setmana de març (1,818 euros), abans que es comencés a aplicar el descompte, de manera que l'encariment registrat per a aquest carburant des de llavors ha absorbit ia totalitat de l'ajuda.

En el cas del dièsel, el preu mitjà del litre, després de tres setmanes de baixades, ha tornat a repuntar, amb una alça del 3,45% respecte a fa set dies, per a situar-se a 1,916 euros.

Pel que fa a un any enrere, el preu mitjà del litre de benzina s'ha encarit un 51,6%, mentre que en el cas del gasoil és un 58% més car, encara que sense tenir en compte la bonificació vigent actualment.

Amb aquests nivells, el preu de la benzina sense plom de 95 a l'Estat espanyol està ja per sobre de la mitjana de la Unió Europea, situada en 2,018 euros el litre, encara que no de la zona euro, amb un preu mitjà de 2,061 euros.

En el cas del dièsel, el preu a l'Estat també torna a ser superior al de la mitjana de la UE, que és de 1,908 euros, encara que està per sota de la zona euro, amb un preu de 1,942 euros.