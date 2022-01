Eivissa, segon municipi més car de l'Estat per a comprar un habitatge

Eivissa és el segon municipi de l'Estat espanyol amb el preu mitjà més car per a comprar un habitatge, amb 5.128 euros per metre quadrat, només superat per Sant Sebastià que es posiciona com a localitat més cara amb el preu del metre quadrat en 5.511 euros.

Per la seva banda, les Illes Balears, amb un preu mitjà al desembre de 2021 de 2.890 euros/m2, també va ser la segona comunitat autònoma més cara per a comprar un habitatge, només superada per la Comunitat de Madrid que se situa en 3.123 euros/m2.

Els habitatges situats a zones costaneres i rurals, allunyats dels grans nuclis urbans, van incrementar els preus al llarg del 2021, segons les dades de l'informe 'L'habitatge en venda a Espanya el 2021', publicat aquest divendres pel portal immobiliari Fotocasa.

L'informe conclou que els preus de l'habitatge de segona mà varen augmentar en 413 municipis, davant de les 249 localitats que varen registrar descensos. El rànquing de les zones que més han augmentat de preu el componen vuit zones rurals de muntanya i dues de costa.

Rafelbunyol, a València, lidera els increments, amb el preu de l'habitatge un 36,4% més car que fa un any. En segon lloc, es va situar La Seu d'Urgell, a Lleida, amb un repunt del 36,1%, seguit d'Albox, a Almeria, amb un 33,6%.

Per contra, els preus han caigut en zones com San Roque, a Cadis, amb un ajustament del 51%, o Esplugues de Llobregat, a Barcelona, ​​on l'habitatge va ser un 33,2% més barat el 2021.